Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением Климатолог Козачек: ледник Судного дня создаст угрозу затопления через 200 лет

Ледник Туэйтса, известный как ледник Судного дня, может создать угрозу затопления не раньше чем через 200 лет, такое мнение высказала научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Козачек. По ее словам, которые приводит ТАСС, на сегодняшний день нет никаких причин для паники.

Если ледник Туэйтса растает весь целиком, то действительно уровень моря может подняться на 60 см, но, по самым пессимистичным прогнозам, это не случится раньше чем через 200 лет, а по самым оптимистичным — это займет 2 тыс. лет, — отметила Козачек.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко заявил, что таяние ледника Судного дня ничем не угрожает России. По его словам, откалывание льда — это естественный природный процесс.

До этого член Русского географического общества Анатолий Таврический отметил, что ледник Судного дня начал активно смещаться. По его словам, прежде всего это угрожает судоходству.