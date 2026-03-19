Что известно о самом невыгодном месяце для отпуска в 2026 году Богданова-Шемраева: май стал самым невыгодным по финансам месяцем для отпуска

Отпуск в мае 2026 года окажется финансово невыгодным, предупредила россиян в беседе с ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. Тем, кто хочет максимизировать доход, стоит планировать отдых на другие месяцы.

Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы, — посоветовала эксперт.

Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль с его 23 рабочими днями. Также хорошо подойдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Богданова-Шемраева добавила, что для увеличения выплат стоит включать в отпускной период выходные — субботу и воскресенье, так как за них тоже начисляются отпускные.

