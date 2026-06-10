Психолог ответил, почему отпуск не лечит выгорание Психолог Карнаух: отпуск помогает справиться с усталостью, а не выгоранием

Отпуск помогает справиться с усталостью, а не выгоранием, рассказал клинический психолог Иван Карнаух. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что выгорание представляет собой глубокий кризис, зачастую связанный с рабочей деятельностью.

Отпуск лечит усталость, а не выгорание. Усталость проходит после отдыха. Выгорание — это глубокий кризис ценностей, мотивации и системных проблем на работе, — пояснил Карнаух.

Психолог уточнил, что многие путают усталость и выгорание. При этом, по его словам, возвращение обратно на работу может свести на нет все усилия отдохнуть. Если руководство токсично, а на работе царит хаос, эффект от отпуска может исчезнуть уже за один-два дня.

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