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10 июня 2026 в 15:14

Психолог ответил, почему отпуск не лечит выгорание

Психолог Карнаух: отпуск помогает справиться с усталостью, а не выгоранием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отпуск помогает справиться с усталостью, а не выгоранием, рассказал клинический психолог Иван Карнаух. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнул, что выгорание представляет собой глубокий кризис, зачастую связанный с рабочей деятельностью.

Отпуск лечит усталость, а не выгорание. Усталость проходит после отдыха. Выгорание — это глубокий кризис ценностей, мотивации и системных проблем на работе, — пояснил Карнаух.

Психолог уточнил, что многие путают усталость и выгорание. При этом, по его словам, возвращение обратно на работу может свести на нет все усилия отдохнуть. Если руководство токсично, а на работе царит хаос, эффект от отпуска может исчезнуть уже за один-два дня.

Ранее психолог Аврора Лопес рассказал, что первый признак здоровых отношений — эмоциональная безопасность и свобода самовыражения. Она отметила, что в таких союзах люди ощущают защиту и могут без страха выражать свои тревоги, сомнения и промахи, не боясь осуждения или разрыва.

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