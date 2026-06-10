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10 июня 2026 в 13:10

Ветеринар перечислила первые признаки теплового удара у питомца

Ветеринар Фроленко: тяжелое дыхание может указывать на тепловой удар у питомца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Тяжелое и учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, покраснение слизистых оболочек, вялость или, напротив, беспокойное поведение могут сигнализировать о тепловом ударе у питомца, предупредила в беседе с Lenta.ru ветеринар Елена Фроленко. По ее словам, без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и мозг.

Первыми признаками обычно становятся учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство, покраснение слизистых оболочек. В более тяжелых случаях появляются рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания. Тогда нужно незамедлительно ехать в ветклинику, — посоветовала Фроленко.

По ее словам, если питомец не находится в тяжелом состоянии, ему можно самостоятельно помочь, например перенести в прохладную комнату или хотя бы в тень. Категорически нельзя обливать животное холодной водой. Вместо этого следует смочить прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, положить на питомца влажные полотенца и понемногу поить водой. Когда животному станет лучше, его следует показать ветеринару.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что в жаркую погоду хозяевам важно отказаться от плотных и герметичных намордников для собак — в противном случае питомец рискует насмерть перегреться и задохнуться. Он предостерег и от бритья питомцев наголо. От жары такой метод вовсе не спасет, кожа лишь останется без защиты и быстрее обгорит.

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