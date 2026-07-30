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30 июля 2026 в 07:00

Зоопсихолог ответила, можно ли оставить кошку одну дома на два дня

Зоопсихолог Капустина: кошку можно оставить одну дома на два дня с едой и водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кошку можно оставить одну дома на два дня, если заранее позаботиться о достаточном количестве еды и воды, а также досуге для питомца, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, главное в такой ситуации — обеспечить животное возможностью самостоятельно занимать себя во время отсутствия хозяев.

Можно ли оставлять кошку одну на два дня? Да, можно. Главное, чтобы еды и воды у питомца было в достатке. Для удовлетворения активности можно оставить животному интерактивные игрушки, пищевые головоломки и беговое колесо. Если кошка боится посторонних людей, вряд ли она будет с ними играть, для этого нужен определенный уровень расслабления, — пояснила Капустина.

Ранее руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева заявила, что потенциальным хозяевам следует насторожиться при низкой цене на породистого питомца. По ее словам, это нередко означает, что заводчики экономили на здоровье и содержании собак или кошек. Она посоветовала покупать животных только в проверенных питомниках.

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