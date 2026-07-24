Зоопсихолог ответила, как часто кошкам можно есть мелиссу Зоопсихолог Капустина: кошкам можно есть мелиссу понемногу хоть каждый день

Кошек можно угощать мелиссой в небольших количествах хоть каждый день, если у животных нет на нее аллергии, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, это растение выступает в роли мягкого натурального успокоительного. Однако эксперт подчеркнула, что все же лучше питомцам не злоупотреблять мелиссой, так как лакомство может навредить их пищеварению.

Если у кошки нет индивидуальной непереносимости мелиссы, то ее можно давать животному понемногу хоть каждый день. Это мягкое успокоительное. Мелисса расслабляет кошку и снимает тревожность. В больших количествах растение может вызвать у питомцев расстройство желудка, как, впрочем, и любой корм, если с ним переусердствовать, — пояснила Капустина.

Ранее руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева заявила, что потенциальным хозяевам следует насторожиться при низкой цене на породистого питомца. По ее словам, это нередко означает, что заводчики экономили на здоровье и содержании собак или кошек. Она посоветовала покупать животных только в проверенных питомниках.