При атаке ВСУ в центре Горловки поврежден многоквартирный дом Мэр Горловки Приходько сообщил о попадании в жилой дом после атаки ВСУ

Многоквартирный жилой дом в центре Горловки получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько. Жилое здание было поражено вследствие украинской вооруженной агрессии.

Других подробностей о произошедшем не приводится. Также неизвестно о возможных пострадавших и масштабах повреждений.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска за сутки нанесли удары по украинской инфраструктуре и военным объектам. В зоне поражения оказались склады вооружения, боеприпасов и горючего, производства и хранилища беспилотников, а также топливно-энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления украинскими FPV-дронами. По его словам, расчеты БПЛА 49-й армии группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированные позиции операторов беспилотников в лесополосах и разрушенных зданиях.

До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали склады боеприпасов и топлива, объекты производства и хранения дальнобойных беспилотников.