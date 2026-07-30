ВС России нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 30 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. По данным ведомства, под удар попали военные аэродромы, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове и еще пяти областях Украины.

Для удара применялись высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Пораженные цели были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и беспилотников, а также обеспечивали работу системы контроля воздушной обстановки.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 258 украинских беспилотников. Под ударом оказались регионы России, а также акватории Черного и Азовского морей.

До этого российские военные с помощью высокоточного оружия поразили два корабля с военными грузами ВСУ. Суда находились в порту Южный.