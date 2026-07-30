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30 июля 2026 в 08:13

Известный бодибилдер застрелил родителей и тяжело ранил 13-летнего брата

Бодибилдер Анхель Мора застрелил родителей и ранил младшего брата в Мексике

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Известный мексиканский бодибилдер Анхель Родригес Мора расправился с родителями и тяжело ранил младшего брата, передает Need To Know. По данным издания, 30-летний мужчина, проживающий в городе Сан-Педро-Чолула, открыл огонь по родственникам из пистолета.

После стрельбы спортсмен сам вызвал медиков и полицию. Его 70-летнего отца и 54-летнюю мать спасти не удалось, а 13-летний брат находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место ЧП, заявили, что Мора вел себя неадекватно.

Мора широко известен в местном фитнес-сообществе. Он работал персональным тренером в крупном фитнес-центре, а также вел популярный блог о бодибилдинге, на который было подписано более 13 тыс. человек. Как выяснилось, за две недели до нападения на родных спортсмен вышел из реабилитационного центра для наркозависимых.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина застрелил жену и детей. В сгоревшем доме были обнаружены тела двух взрослых и шестерых несовершеннолетних в возрасте от пяти до 15 лет. У некоторых погибших были огнестрельные ранения.

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