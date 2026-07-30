Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 08:45

«Не стоит ждать»: Пугачева отказывается возвращаться в Россию

РИА Новости: Пугачева не планирует возвращаться в РФ в ближайшие полгода

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время, заявил в беседе с РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Предполагалось, что этим летом Примадонна может дать первый за долгое время концерт в Москве, однако ее визит на родину не состоялся, сказано в публикации.

В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что Пугачева неудачно упала и получила перелом ноги, а также повреждение тазобедренного сустава. Певица была прикована к постели в течение четырех месяцев. Она опасалась, что больше не сможет самостоятельно ходить. На этом фоне у нее начались панические атаки.

До этого стало известно, что Пугачева во время встречи с друзьями журналистки Божены Рынской (настоящее имя — Евгения Рынская) в Юрмале сравнила себя со старой больной таксой, которую те в это время выгуливали. Хозяева собаки рассказали, что после операции у нее деформировалась спина, а лапы почти не двигаются.

Шоу-бизнес
Россия
Алла Пугачева
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве начали делить наследство известного актера
Подросток погиб в ДТП в Подмосковье
Задержан еще один участник жестокого избиения уральского ученого
Автоматизация на заводе: что сегодня делают машины вместо людей
В Уфе мужчина сменил внешность ради нападения на бывшую супругу
ВС России обрушили град ударов на военный завод в Западной Украине
Минтруд предложил не менять условия накопительной пенсии в 2027 году
Переводивший деньги на криптокошелек СБУ россиянин попался силовикам
Троих российских подростков заподозрили в подготовке теракта на ж/д
ВС России ударили по заводам разведывательных и ударных дронов в Киеве
ВС РФ поразили завод во Львове, производящий двигатели для ракет «Фламинго»
Школьники забросали камнями собаку и мужчину в Хабаровском крае
Жителей Пензы предупредили о задымлении после удара по складу WB
Полиция сообщила о воронке после взрыва на востоке Польши
Бойцы ВСУ под Сумами пришли на «свои» позиции и встретили мгновенную смерть
Главный специалист Генпрокуратуры по изъятию активов покинул должность
«Удивлен»: украинский фигурист высказался о лишении стипендии Зеленским
Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка
Танкеры снова стали целью дронов в Черном море
Четыре человека пострадали при падении обломков дрона на Кубани
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.