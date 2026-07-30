«Не стоит ждать»: Пугачева отказывается возвращаться в Россию

Певица Алла Пугачева не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время, заявил в беседе с РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Предполагалось, что этим летом Примадонна может дать первый за долгое время концерт в Москве, однако ее визит на родину не состоялся, сказано в публикации.

В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что Пугачева неудачно упала и получила перелом ноги, а также повреждение тазобедренного сустава. Певица была прикована к постели в течение четырех месяцев. Она опасалась, что больше не сможет самостоятельно ходить. На этом фоне у нее начались панические атаки.

До этого стало известно, что Пугачева во время встречи с друзьями журналистки Божены Рынской (настоящее имя — Евгения Рынская) в Юрмале сравнила себя со старой больной таксой, которую те в это время выгуливали. Хозяева собаки рассказали, что после операции у нее деформировалась спина, а лапы почти не двигаются.