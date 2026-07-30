31 июля родился Леонид Якубович: биография ведущего «Поля чудес»

Еженедельно по пятницам миллионы телезрителей устраиваются у экранов, чтобы услышать легендарный и знакомый каждому призыв: «Вращайте барабан!» Для нескольких поколений жителей России Леонид Якубович давно превратился в родного человека, чья добродушная улыбка и искрометный юмор поднимают настроение в любой ситуации. Но за жизнерадостным образом знаменитого шоумена кроется насыщенная судьба: смены у заводского станка, полеты за штурвалом самолета и опасные командировки в зоны конфликтов. Настоящая биография ведущего Леонида Якубовича раскрывается с нетривиальной стороны: перед нами путь человека с большим сердцем, отдающего всего себя людям и избранному призванию.

Рождение в Москве 31 июля 1945 года

Знаменитый артист появился на свет в особенный период — победным летом 1945 года. Когда Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года, столица активно восстанавливалась после суровых военных испытаний, а в обществе царило окрыляющее предчувствие светлого будущего. Годы, проведенные в послевоенных московских двориках, выковали в характере мальчика важные черты: выдержку, оптимизм и умение сопереживать окружающим.

Детство в послевоенной столице научило дорожить простыми радостями и настоящим товариществом, заниматься честным трудом. Юный Леня отличался бойким нравом и любознательностью, хотя учеба в школьные годы нередко отходила на второй план из-за его неуемной энергии и тяги к приключениям. В этот период в нем проявилось ценное качество: способность сплачивать вокруг себя компанию, с легкостью находить подход к окружающим и сохранять стойкость в любых обстоятельствах.

Семья: отец-фронтовик, мать — врач-гинеколог

Формирование личности будущего артиста происходило под сильнейшим влиянием родителей, передавших сыну дисциплинированность, чуткость и верность своему делу. Родительский дом отличался особым уютом и крепкими нравственными ориентирами:

Аркадий Соломонович Якубович, отец телезвезды, прошeл через тяжелейшие фронтовые испытания Великой Отечественной войны, трудился инженером-механиком и воспитал в сыне уважение к техническим профессиям, самодисциплину и умение отвечать за свои поступки;

Римма Семеновна Якубович, матушка Леонида Аркадьевича, выбрала крайне гуманную профессию, работая врачом — акушером-гинекологом и ежедневно принимая в мир новые жизни.

Леонид Якубович в 1990 году Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Благодаря маме Леонид Якубович, личная жизнь и семья которого всегда зиждутся на искреннем уважении к близким, перенял умение сострадать чужому горю. В семье Якубовичей превыше всего ставились порядочность и трудолюбие. Гармония и взаимная поддержка родителей послужили для молодого человека ориентиром того, как следует преодолевать жизненные невзгоды.

Путь к телевидению: от токаря до ведущего

Дорога к всенародному признанию оказалась непростой и тернистой. В восьмом классе юного Леонида отчислили из школы за трехмесячное участие в таймырской экспедиции по испытанию антимоскитных средств. Но юноша не пал духом и отправился доучиваться в школу рабочей молодежи.

Параллельно с учебой он устроился на авиапредприятие токарем и электромехаником. Позже он успешно окончил МИСИ имени В. В. Куйбышева, освоив специальность инженера по вентиляционным системам. Сегодня биография ведущего Леонида Якубовича демонстрирует прекрасный пример прохождения суровой трудовой школы:

работа токарем и электромонтажником на знаменитом автогиганте ЗИЛ, а также в структуре треста «Мосмеханмонтаж»;

участие в студенческих постановках КВН и Театре миниатюр, где оттачивалось его авторское и сценическое мастерство;

создание свыше 300 юмористических рассказов, эстрадных монологов и сценариев для таких популярных артистов, как Евгений Петросян и Владимир Винокур;

организация и проведение в 1988 году первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица» по собственному сценарию.

Богатый практический опыт помог телеведущему приобрести глубокую житейскую мудрость, оказавшуюся неоценимой в его последующей телевизионной карьере.

Леонид Якубович на съемке программы «Поле чудес» Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Поле чудес» — главное дело жизни

В 1991 году судьба актера совершила крутой вираж. Когда Владислав Листьев, генеральный продюсер телекомпании «ВИD», ушел из программы, встал вопрос о поиске нового лица проекта. Руководство остановило выбор на Якубовиче, хотя тот долго сомневался перед принятием решения. Легендарное шоу «Поле чудес», в котором Леонид Якубович выступает рулевым уже три десятилетия, кардинально преобразилось: сухой игровой формат уступил место искренней передаче о судьбах и характерах обычных людей.

Многочисленные интересные факты о Якубовиче удивляют его неувядающей самоотдачей. Артист неоднократно отмечал, что секрет многолетней популярности передачи заключается в самих участниках капитал-шоу, их открытости, жизненных историях и живых эмоциях. За годы работы народный артист Леонид Якубович встретил в студии тысячи участников из самых разных уголков земли, а для размещения многочисленных даров гостей в 2001 году был создан отдельный музей.

Леонид Якубович Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Программа стала истинно народной, а сам ведущий за выдающиеся заслуги перед отечественным вещанием награжден государственными орденами Почета, Дружбы и Александра Невского.

Личная жизнь: три брака и дети

Семейная история артиста неизменно вызывает живой интерес у поклонников, ведь личная жизнь и семья Леонида Якубовича наполнены глубокими чувствами, заботой и душевным теплом. Артист вступал в официальный брак трижды:

первой супругой стала девушка по имени Раиса, бракосочетание с которой состоялось в студенчестве, однако этот молодой союз вскоре распался;

второй женой стала экскурсовод Галина Антонова. В 1973 году у них родился сын Артем, работающий ныне в дирекции информационного вещания Первого канала. В 2000 году Леонид Аркадьевич стал дедушкой — на свет появилась внучка София;

третьей спутницей жизни стала Марина Видо из рекламного отдела компании «ВИD». В 1998 году у супругов родилась дочь Варвара, окончившая МГИМО и строящая сольную музыкальную карьеру.

Несмотря на прошлые расставания, Леонид Аркадьевич выстроил доверительные и теплые отношения со всеми детьми и внучкой, оказывая им постоянную родительскую поддержку.

Леонид Якубович с женой Мариной и сыном Артемом Антоновым (справа налево) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Интересные факты и ДТП в жизни артиста

Судьба публичной личности неизбежно привлекает внимание прессы, из-за чего люди часто видят в информационном поле статьи, связанные с Леонидом Якубовичем, ДТП, в которое он попадал, и его здоровьем. В конце лета 2001 года произошла дорожная трагедия: машина под управлением шоумена задела пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в нетрезвом виде. Хотя правоохранительные органы полностью сняли с артиста любые обвинения и закрыли дело, сам Леонид Аркадьевич глубоко переживал случившееся.

Хотя тема с ДТП и здоровьем Леонида Якубовича время от времени становится поводом для слухов, ведущий находится в отличной физической форме. Интерес общественности к его персоне подпитывают и другие интересные факты о Якубовиче:

в 1994 году он овладел профессией пилота, окончил училище в Калуге и получил сертификат пилота третьего класса на самолет Як-40;

имеет звание подполковника запаса военно-транспортной авиации, совершив 40 командировок в зоны боевых действий, включая Чечню, Дагестан и Сирию;

в честь шоумена назван астероид 5994 Yakubovich, открытый астрономами в 1981 году;

артист активно играет на театральной сцене и самостоятельно переработал монологи для постановки «Скупой» в «Новом театре», адаптировав французскую классику под восприятие отечественного зрителя.

Пересуды на тему ДТП и здоровья Леонида Якубовича мгновенно рушатся о его активный образ жизни. Даже перешагнув восьмидесятилетний рубеж, он пишет книги, участвует в театральных постановках, пилотирует авиатехнику и продолжает дарить тепло миллионам зрителей.

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