Роман на «Поле чудес», фейки о смерти, здоровье: как живет Леонид Якубович

Телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о романе с коллегой по программе «Поле чудес». Что об этом известно, почему отказался судиться со СМИ из-за фейков о смерти?

Роман с коллегой на «Поле чудес»

Якубович опроверг слухи о романе с коллегой по программе «Поле чудес». В Сети ранее обсуждали его возможные отношения с ассистенткой Риммой Агафошиной.

«Нет. Все это чушь, которую пишут в интернете. Про наши отношения с Агафошиной написали два раза и заткнулись, потому что это глупо совершенно. У нее замечательные двое детей. Она работала в модельном агентстве», — поделился Якубович.

Телеведущий добавил, что, помимо Агафошиной, в программе участвуют также другие девушки, которые приходят из агентства и получают удовольствие от съемок. Якубович подчеркнул, что 2,5 часа съемок для них — «это хохот, это веселье и вообще замечательно».

Фейки о смерти

Якубович отказался от судов со СМИ после слухов о своей смерти и добавил: «Я должен раскопаться?» Подобные сообщения «настолько глупы, что просто поражают», отметил он.

«Это то, если я должен раскопаться по-ихнему, а зачем? Нет, понимаете, дело в том, что можно судиться с умными людьми, можно судиться с теми, кто мне интересен», — подчеркнул Якубович.

Телеведущий добавил, что понимает причины появления подобных новостей. По словам Якубовича, их распространяют «несчастные люди», у которых «в жизни что-то не состоялось».

«И это греет [их] самолюбие — замечательно, можно пожалеть, а судиться зачем? Человек так себя самовыражает. Очень хорошо», — сказал он.

Якубович также отметил, что критики «пишут чушь, не понимая, как вообще работает телевидение». В пример он привел роман писателя Артура Хейли «Аэропорт», отметив, что автор несколько лет жил на аэродроме, чтобы досконально изучить тему. По словам телеведущего, без такого погружения невозможно высказывать компетентное мнение.

«Вот простой пример: мне нужен час времени, дайте мне название пьесы, главных исполнителей, фамилии и примерно, о чем сюжет. Я вам через час напишу разгромную рецензию, после которой вряд ли кто пойдет это смотреть», — объяснил Якубович.

Здоровье

Якубович заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. В разговоре с NEWS.ru артист в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках.

«Полная хрень! Передайте, что здоровье пошатнулось здорово. Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — высказался Якубович.

Жены и дети Якубовича

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Якубович признался, что впервые женился в студенчестве, но быстро развелся. Главной причиной, считает он, было несерьезное отношение к брачному союзу.

Со второй супругой Галиной Антоновой он познакомился в КВН. Девушка пела в ансамбле «Горожане», который участвовал в играх вместе с командой МИСИ. Их отношения начались на гастролях. В этом браке у телезвезды родился сын Артем. Якубович вспоминал, что супруге пришлось оставить работу, поскольку ребенок часто болел. Денег не хватало, главе семьи приходилось по ночам подрабатывать частным извозом на своей машине.

Они прожили в браке более 20 лет и развелись. «Абсолютно житейская ситуация — мы решили, что нам вдвоем не очень ловко в одной квартире существовать. Я оставил все имущество, сказал: „Пора, до свидания“ — и ушел. Мне потом „ВИD“ очень помог, купили мне квартиру», — делился телеведущий.

Марина, которая стала его третьей женой, работала в рекламном отделе телекомпании «ВИD». Якубович вспоминал, что не устоял перед ее женскими качествами. В этом браке появилась на свет дочь Варвара, о которой Якубович говорит с большой нежностью. Он признается, что с ее рождением «совершенно обмяк».

