29 октября 2025 в 15:36

Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»

Леонид Якубович опроверг слухи о романе с Риммой Агафошиной

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о романе с коллегой по программе «Поле чудес», сообщил корреспондент NEWS.ru. В Сети ранее обсуждали его возможные отношения с ассистенткой Риммой Агафошиной.

Нет. Все это чушь, которую пишут в интернете. Про наши отношения с Агафошиной написали два раза и заткнулись, потому что это глупо совершенно. У нее замечательные двое детей. Она работала в модельном агентстве, — поделился Якубович.

Телеведущий добавил, что, помимо Агафошиной, в программе участвуют также другие девушки, которые приходят из агентства и получают удовольствие от съемок. Якубович подчеркнул, что 2,5 часа съемок для них — «это хохот, это веселье и вообще замечательно».

Ранее стало известно о начале романтических отношений рэпера Эминема с его стилистом и визажистом Катриной Малотой, которая долгое время помогает ему в подготовке к съемкам. Профессиональное портфолио Малоты включает работу с такими артистами, как Snoop Dogg и 50 Cent. Представители сторон не прокомментировали информацию.

Леонид Якубович
Поле чудес
романы
слухи
Семен Товстый
С. Товстый
Светлана Комарова
С. Комарова
