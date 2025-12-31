Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 06:54

Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне

Воробьев: силы ПВО сбили 21 беспилотник над семью районами Подмосковья

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Над территорией Московской области был уничтожен 21 вражеский БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, воздушные цели ликвидировали в семи различных районах.

Сегодня в Подмосковье силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбит и подавлен 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, — сказано в публикации.

Воробьев отметил, что обломки одного из сбитых БПЛА рухнули в деревне Пагубино. В результате 57-летний мужчина получил осколочные ранения спины и руки, его доставили в травмоцентр Красногорской больницы, где медики оперативно оказали помощь.

Ранее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе пострадали два человека, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края. Повреждения также получили остекление четырех жилых домов и один из причалов в городском порту.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

Подмосковье
БПЛА
ПВО
Андрей Воробьев
