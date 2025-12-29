Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США Слуцкий: атака БПЛА на резиденцию Путина подрывает усилия США по миру на Украине

Атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина является провокацией, саботирующей мирный процесс, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.

Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева «сумасшествием», — подчеркнул Слуцкий.

Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп уже охарактеризовал действия Киева резкой критикой, пообещав скорректировать формат взаимодействия с украинской стороной. Слуцкий также предупредил, что Россия неизбежно примет ответные меры. Эти шаги, как он отметил, могут отразиться и на переговорной позиции страны в рамках возможных мирных инициатив.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Трампа шокировала и возмутила атака Украины на госрезиденцию российского лидера в Новгородской области. По его словам, глава Белого дома не мог предположить, что Киев способен на подобные шаги.