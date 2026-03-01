Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении Постпред Ирана в ООН назвал удары США и Ирана преступлением против человечности

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил с резким осуждением недавних ударов, нанесенных США и Израилем по территории исламской республики, передает ТАСС. В ходе экстренного заседания Совета Безопасности, созванного для обсуждения сложившейся ситуации, он назвал эти действия военным преступлением.

Это не просто акт агрессии. Это военное преступление и преступление против человечности, — заявил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что опыт предыдущей войны позволил стране значительно усилить свой оборонный потенциал. Он предупредил, что ответ Тегерана на любую агрессию со стороны США будет жестким и соразмерным. По словам министра, Тегеран безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что ситуация вокруг Ирана вышла из-под контроля и грозит глобальными последствиями. Дипломат назвал необоснованными попытки Запада оправдать действия США и Израиля угрозой иранской ядерной программы.