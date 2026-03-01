Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 04:01

Постпреды Ирана и США колко переговорили в ООН

Постпреды Ирана и США Иравани Уолтц поругались на заседании СБ ООН

Заседание Совбеза ООН Заседание Совбеза ООН Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана завершилось громким дипломатическим скандалом. Постпред США Майк Уолтц и постпред Исламской Республики Амир Саид Иравани обменялись резкими выпадами, обвинив друг друга в нарушении международного права и несоблюдении элементарных норм вежливости.

Заседание Совбеза было созвано по инициативе России и Китая после массированных ударов США и Израиля по иранским городам 28 февраля. В ходе дискуссии постпред США категорически отверг претензии Тегерана.

США решительно отвергают это нелепое и, честно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия Вашингтона не соответствуют международному праву, — заявил американский дипломат.

В ответ постоянный представитель Ирана призвал коллегу к сдержанности. Он заявил, что в любом случае необходимо соблюдать дипломатический этикет.

Это было бы лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете, — указал Иравани.

Уолтц, в свою очередь, решил не продолжать полемику. Он парировал, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом».

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

постпреды
Иран
США
СБ ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране раскрыли обстоятельства гибели Хаменеи
В Иране объявили траур из-за гибели Хаменеи
Овечкин установил новый снайперский рекорд в НХЛ
Иран официально подтвердил гибель своего верховного лидера
Обломки иранской ракеты залетели в квартиру дочери главы израильского МИД
Раскрыта главная цель атаки Ирана на Дубай
Госсекретарь США в страхе отменил поездку на Ближний Восток
Трамп заявил о гибели Хаменеи: что это значит для Ирана, кто его заменит
Постпреды Ирана и США колко переговорили в ООН
В Сети появилось видео пролета иранских ракет над Дубаем
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.