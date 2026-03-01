Постпреды Ирана и США колко переговорили в ООН Постпреды Ирана и США Иравани Уолтц поругались на заседании СБ ООН

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана завершилось громким дипломатическим скандалом. Постпред США Майк Уолтц и постпред Исламской Республики Амир Саид Иравани обменялись резкими выпадами, обвинив друг друга в нарушении международного права и несоблюдении элементарных норм вежливости.

Заседание Совбеза было созвано по инициативе России и Китая после массированных ударов США и Израиля по иранским городам 28 февраля. В ходе дискуссии постпред США категорически отверг претензии Тегерана.

США решительно отвергают это нелепое и, честно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия Вашингтона не соответствуют международному праву, — заявил американский дипломат.

В ответ постоянный представитель Ирана призвал коллегу к сдержанности. Он заявил, что в любом случае необходимо соблюдать дипломатический этикет.

Это было бы лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете, — указал Иравани.

Уолтц, в свою очередь, решил не продолжать полемику. Он парировал, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом».

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.