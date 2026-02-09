«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сравнил союзников по Альянсу с детьми, которым уже пора повзрослеть и перестать быть зависимыми от родителя в лице Вашингтона. По его словам, которые приводит The Guardian, Европа по-прежнему остается союзником для Соединенных Штатов, однако ей следует предпринимать больше активных действий для самостоятельной обороны.

Когда говорят о зависимости, это заставляет меня задуматься о семье. И вы знаете, когда ваши дети маленькие, они зависят от вас, но в конечном итоге вы ожидаете, что они найдут работу. На мой взгляд, именно в этом моменте мы и находимся. Мы по-прежнему любим их, вы по-прежнему союзники, но мы хотим, чтобы они росли и становились теми, кем вы можете стать, — отметил Уитакер.

Ранее американские СМИ писали, что НАТО утрачивает свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа. Журналисты отмечают, что Альянс, каким его знали более 70 лет, скоро прекратит существование в своем нынешнем виде, поскольку страны Европы стали думать о независимости от США в военном плане и увеличении расходов на оборону.