В США указали на конец существования НАТО в его нынешнем виде NYT: НАТО утрачивает свое значение из-за политики Трампа

НАТО утрачивает свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times. Журналисты отметили, что Альянс, каким его знали более 70 лет, скоро прекратит существование в своем нынешнем виде.

НАТО, каким мы его знаем, Альянс <…> подходит к концу, — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что положение НАТО пошатнулось из-за последний заявлений Трампа по поводу Гренландии. Из-за его намерений ввести пошлины против стран-союзников в Европе и возможности силового захвата острова другие члены Альянса стали сомневаться в надежности Вашингтона. Издание добавило, что страны Европы в этой ситуации стали думать о независимости от США в военном плане и увеличении расходов на оборону.

Ранее Трамп предложил применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне для защиты США от нелегальной миграции через южную границу. Он заявил, что это могло бы освободить значительное число сотрудников пограничной службы США для выполнения других задач.