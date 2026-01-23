Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:02

Трамп призвал «испытать НАТО» из-за ситуации на южной границе

Трамп предложил задействовать статью 5 НАТО для защиты США от мигрантов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предложил применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне для защиты Соединенных Штатов от нелегальной миграции через южную границу. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что это могло бы освободить значительное число сотрудников пограничной службы США для выполнения других задач.

Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов, это освободит большое количество агентов пограничного патруля для другой работы, — написал Трамп.

Ранее стало известно, что сотрудник иммиграционной полиции США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

Позже выяснилось, что агент службы иммиграционного и таможенного контроля Джонатан Росс получил внутреннее кровотечение в результате инцидента. Подробности о степени тяжести травмы и сроках возвращения сотрудника к работе не разглашались.

мигранты
нелегальная миграция
США
НАТО
Дональд Трамп
