Служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться женщину в Миннеаполисе

Служащий Иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину, пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе, передает агентство Associated Press. Журналисты уточнили, что это произошло во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, погибшая пыталась скрыться.

До этого профессор ядерной физики из Массачусетского технологического института Нуно Лурейру погиб в собственном доме в городе Бруклайн в результате нападения. По информации СМИ, 47-летнего мужчину доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Медики боролись за жизнь Лурейру на протяжении нескольких часов, но спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что девятиклассник выстрелил в своего 14-летнего знакомого в Ленинградской области. Инцидент произошел на территории школы в поселке Рябово во время перемены. Пуля попала пострадавшему в живот — его доставили в медучреждение, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.