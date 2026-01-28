Администрацию Трампа обвинили в «терроре» против американцев Байден заявил, что администрация Трампа запугивает американцев

Экс-президент США Джо Байден в социальной сети Х раскритиковал действующую власть, обвинив ее в целенаправленных действиях против граждан страны. Поводом стало убийство двух человек во время протестов в Миннеаполисе.

Бывший американский лидер напрямую связал гибель людей с политикой администрации действующего главы государства Дональда Трампа. Он призвал к срочному и объективному расследованию инцидента.

Насилию и террору нет места в Соединенных Штатах, особенно когда наше собственное правительство выбирает целью американских граждан. Мы — не та нация, которая расстреливает своих граждан на улицах или попирает Четвертую поправку, — написал Байден.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

До этого в Миннеаполисе протестующие против действий миграционной полиции начали сооружать баррикады на ключевых улицах в центральной части города. При этом правоохранительные органы временно покинули район проведения акции.