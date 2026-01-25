В центре Миннеаполиса протестующие строят баррикады от полиции Лэвитс: активисты в Миннеаполисе возводят баррикады на улицах против ICE

В Менниаполисе США протестующие против миграционной полиции (ICE) начали сооружать баррикады на ключевых улицах в центральной части города, передает журналист Мэтт Лэвитс в соцсети X. По его словам, правоохранительные органы временно покинули район проведения акции.

Протестующие сейчас возводят баррикады вокруг Николетт Авеню и 26-й улицы, власти покинули это место, — написал Лэвитс.

Ранее в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооруженному человеку. По имеющимся данным, мужчина погиб. Местные власти уведомлены о произошедшем. Отмечается, что в настоящее время в Миннеаполисе проходят митинги и столкновения с полицией из-за произошедшего ранее аналогичного случая с участием агентов ICE.

До этого стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков, после чего один из них открыл по ней огонь.