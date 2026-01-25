Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 00:57

В центре Миннеаполиса протестующие строят баррикады от полиции

Лэвитс: активисты в Миннеаполисе возводят баррикады на улицах против ICE

Протестующие и полиция в США Протестующие и полиция в США Фото: Vincent D.Johnson/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Менниаполисе США протестующие против миграционной полиции (ICE) начали сооружать баррикады на ключевых улицах в центральной части города, передает журналист Мэтт Лэвитс в соцсети X. По его словам, правоохранительные органы временно покинули район проведения акции.

Протестующие сейчас возводят баррикады вокруг Николетт Авеню и 26-й улицы, власти покинули это место, — написал Лэвитс.

Ранее в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) открыл огонь по вооруженному человеку. По имеющимся данным, мужчина погиб. Местные власти уведомлены о произошедшем. Отмечается, что в настоящее время в Миннеаполисе проходят митинги и столкновения с полицией из-за произошедшего ранее аналогичного случая с участием агентов ICE.

До этого стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков, после чего один из них открыл по ней огонь.

США
протесты
полиция
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде
Мирошник рассказал о провокациях Киева
Фаза Луны сегодня, 25 января 2026 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Банки блокируют оплату туров: какие сделки в зоне риска, что делать
Гороскоп на 25 января: общаемся, слушаем советы, но не следуем им
Посетителей эвакуировали из «Vegas Крокус Сити» в Москве
Самый мощный обстрел Белгорода: куда ударили ВСУ, сколько жертв, детали
Пассажиры столкнулись с отменой более 12 тыс. авиарейсов из-за непогоды
Нетаньяху не пустил президента Израиля на важное мероприятие
Насиловал, убивал, снимал голыми: как плотник 4 года кошмарил Подмосковье
В центре Миннеаполиса протестующие строят баррикады от полиции
Мирошник рассказал, для чего Украина атаковала Россию во время переговоров
Ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Домодедово
В Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены энергетические объекты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 января 2026 года
Захарова раскрыла, что ждет причастных к атаке ВСУ на медиков
Приметы 25 января — Татьянин день: студенческие традиции, караваи и халява
Измены жене, наркотики, побег с Украины: Владимиру Зеленскому — 48
Артиллерия ВСУ обстреляла населенный пункт в Херсонской области
В Раде раскрыли нюанс «молодежного» контракта с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.