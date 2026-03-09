Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 18:52

Спасатели приняли одно решение по пропавшим в Звенигороде детям

Пропавших в Звенигороде детей с 10 марта будут искать в новых локациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спасатели расширят географию поисков троих детей, пропавших два дня назад в подмосковном Звенигороде, заявили РИА Новости в пресс-службе центра «Спас Град». Там отметили, что во вторник, 10 марта, поисковые группы отправятся к новым локациям.

Завтра будет более понятно, потому что [спасатели] выдвинутся к новым объектам, куда также их (детей. — NEWS.ru) могло снести течением, — рассказали в организации.

Ранее сообщалось, что специалисты возобновили водолазные работы в Москве-реке. За последние сутки эксперты осмотрели 600 квадратных метров речного дна. Кроме того, группы изучают особенности дна с лодок с помощью специальных устройств — эхолотов.

До этого стало известно, что пропавшие школьники хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта на природе, поэтому отправились в парк. По одной из версий, во время игр они провалились под лед. Течением детей могло унести вниз по реке.

Всего в поисках детей — 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани — задействовано более 150 человек. Подростки ушли гулять 7 марта и до сих пор не вернулись. На берегу Москвы-реки были обнаружены следы и личные вещи — шапка. Местный рыбак видел, как течение унесло одного из мальчиков.

Звенигород
дети
спасатели
пропажи
Подмосковье
