Путин связал срывы поставок нефти с ростом мировой инфляции

Срывы поставок нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке ведут к росту инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященному ситуации на мировом рынке. По его словам, страдает и производство промышленных товаров.

За срывом поставок идут и другие проблемы, чисто экономического характера, и инфляция подрастает, и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает, — сказал глава государства.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.