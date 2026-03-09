«Папочка, не обижайся»: «дочь» Трампа рассказала о причине войны в Иране Считающая Трампа отцом турчанка уверена, что войну в Иране он начал из-за нее

Жительница Анкары Неджла Озмен, которая через суд пытается доказать, что американский лидер Дональд Трамп приходится ей отцом, сделала сенсационное заявление. Она уверена, что президент США начал войну с Ираном, чтобы отвлечь внимание общественности от ее персоны.

В своих социальных сетях женщина обратилась к предполагаемому родителю с просьбой не вмешиваться в дела других стран. При этом она выразила поддержку Ирану, попросив «папочку не обижаться».

Мой отец начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями «убрать» меня из повестки дня — но будь уверен, я пойду до конца в своей борьбе, — заявила Озмен.

Зимой суд в Анкаре отклонил иск турчанки о признании Трампа отцом из-за отсутствия доказательств. Женщина не сдалась и подала апелляцию, а также обратилась в посольство США и американские суды. По ее словам, Трамп — хороший отец и не отвергнет ее, если узнает правду.

Ранее Озмен пояснила, что узнала правду о своих родителях в 2017 году. Ее мать, по словам, родила мертвого ребенка. А вот некая София, родившая тогда же в больнице девочку, тайным отцом которой якобы был Трамп, отдала ей новорожденную.