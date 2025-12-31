В Турции объявилась «дочь» Трампа

Жительница Анкары Неджла Озмен заявила, что ее биологическим отцом является президент США Дональд Трамп, сообщило агентство DHA. Турецкий суд уже отклонил ее иск об установлении отцовства из-за отсутствия доказательств, после чего женщина обратилась в посольство Соединенных Штатов в Анкаре и в американские суды.

Не хочу создавать ему каких-то проблем. Мне просто хочется выяснить, является ли он на самом деле моим отцом, чтобы он поговорил со мной и, если согласится, сдал ДНК-тест на отцовство, — приводит издание слова турчанки.

Мать турчанки, по ее словам, рассказала ей в 2017 году, что родила мертвого ребенка, и некая София, родившая тогда же в больнице девочку, тайным отцом которой якобы был Трамп, отдала ей новорожденную.

Ранее в Испании спустя 23 года суд присудил женщине, которую по ошибке подменили в больнице с другим новорожденным ребенком, компенсацию в размере €975 тыс. (90 млн рублей). Подмена произошла в июне 2002 года в больнице Логроньо. Двух новорожденных перепутали и передали женщинам, не являвшимся их биологическими матерями.