30 декабря 2025 в 14:00

Женщина получила 90 млн рублей за подмену во младенчестве

Испанский суд признал подмену младенцев и назначил выплату в размере €975 тысяч

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Испании спустя 23 года суд присудил женщине, которую по ошибке подменили в больнице с другим новорожденным ребенком, компенсацию в размере €975 тыс. (90 млн рублей), передает The Brussels Times. Подмена произошла в июне 2002 года в больнице Логроньо.

Как пишет газета, двух новорожденных перепутали и передали женщинам, не являвшимся их биологическими матерями. Правда вскрылась спустя годы, когда одна из выросших девушек прошла ДНК-тест и узнала, что воспитывалась в неродной семье. Обеим женщинам удалось окончательно подтвердить факт подмены только к 2021 году. Официальные объяснили случившееся человеческим фактором.

Вторая женщина, также признанная пострадавшей, настаивает на выплате компенсации в размере €3 млн (276 млн рублей). Изначально власти готовы были выплатить каждой по €850 тыс. (78 млн рублей), однако заявительницы посчитали такую сумму недостаточной.

Суд увеличил размер компенсации для одной из женщин до €975 тыс. В решении указано, что пострадавшая так и не смогла познакомиться с родной матерью, скончавшейся в 2018 году.

Ранее девочку по имени Мишель Мари Ньютон, которую похитили в трехлетнем возрасте, обнаружили живой спустя 42 года. При этом американка не подозревала, что все эти годы ее имя фигурировало в национальной базе данных пропавших детей. Поиски начались сразу, однако в 2000 году дело о похищении закрыли из-за невозможности связаться с отцом.

