В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец В Новокузнецком роддоме № 1 снова умер ребенок

Еще одна женщина, родившая ребенка в Новокузнецком роддоме № 1, получила сообщение о его смерти, передает Telegram-канал Baza. По информации авторов, теперь 38-летняя роженица больше не может иметь детей.

Жительница Новокузнецка поступила в больницу на 30-й неделе беременности — у нее преждевременно отошли воды, сообщили на канале. По информации авторов, женщине кололи антибиотики, а через несколько дней сделали кесарево сечение. На канале рассказали, что во время операции у пациентки обнаружили приросшую к матке плаценту — орган пришлось удалить.

Авторы сообщили, что после родов младенец весом 1,5 килограмма дышал самостоятельно. Мать рассказала, что ее с ребенком поместили в реанимацию для набора веса, в палате также сутки лежала женщина с якобы пневмонией. Женщину выписали из роддома 8 января, но младенца оставили в больнице — у него вздулся живот, отказали почки, почернели руки и ноги, открылось кишечное кровотечение. В Baza рассказали, что новорожденный умер 22 января.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о пьяных роженицах в роддоме Новокузнецка, где за новогодние праздники не удалось спасти девять младенцев. Глава региона призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться официальных результатов, добавив, что не считает врачебную ошибку причиной произошедшего в роддоме.