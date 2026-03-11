Роспотребнадзор объявил сроки пробуждения клещей

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что срок пробуждения клещей в 2026 году придется на март. Они также напомнили о критически важных сроках вакцинации. Пик опасности, когда клещи будут наиболее активны, придется на конец весны — начало лета.

Начало активности клещей в России ожидается в третьей декаде марта, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сроки могут сдвигаться в зависимости от региона — на скорость пробуждения влияют высота сугробов и погода. Общероссийский пик традиционно прогнозируют с конца мая до середины июня.

С начала 2026 года уже зафиксировано около 100 обращений по поводу укусов, что в полтора раза меньше прошлогодних показателей. При этом почти половина инцидентов произошла в Краснодарском крае и Крыму. В группу особого риска входят 17 субъектов РФ. Всего эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 49 регионов страны.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.