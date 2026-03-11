Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 01:05

Роспотребнадзор объявил сроки пробуждения клещей

Роспотребнадзор: активность клещей в России начнется в конце марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что срок пробуждения клещей в 2026 году придется на март. Они также напомнили о критически важных сроках вакцинации. Пик опасности, когда клещи будут наиболее активны, придется на конец весны — начало лета.

Начало активности клещей в России ожидается в третьей декаде марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сроки могут сдвигаться в зависимости от региона — на скорость пробуждения влияют высота сугробов и погода. Общероссийский пик традиционно прогнозируют с конца мая до середины июня.

С начала 2026 года уже зафиксировано около 100 обращений по поводу укусов, что в полтора раза меньше прошлогодних показателей. При этом почти половина инцидентов произошла в Краснодарском крае и Крыму. В группу особого риска входят 17 субъектов РФ. Всего эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 49 регионов страны.

Ранее врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина рассказала, что аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных. Она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для насекомых утеплителем.

клещи
вакцинации
Роспотребнадзор
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росстандарт впервые разработал ГОСТ на один экзотический продукт
Три крупных аэропорта в России закрылись
НАТО трещит по швам — первой лопнула Чехия: кто следующий
Путин сменил первого замглавы МВД России
Биометрическую оплату проезда ввели на всех станциях метро Петербурга
США во время операции против Ирана потеряли самолет
Минобороны сообщило о массовой атаке дронов на регионы
«В изоляции»: политолог высказался о разрыве Молдавией соглашений с СНГ
«Это не конец». Познер, Донцова, Шура победили рак — Лерчек тоже справится?
В США резко повысился интерес к российской выпечке и сладостям
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов
В Турции прояснили ситуацию с использованием С-400 при перехвате ракет
НАТО пообещало жесткий ответ помощникам Ирана
В США заявили, что военные действия в Иране нанесли удар по медицине мира
Почему ушла от Абдулова, роман с Серовым, приемные дети: как живет Алферова
Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти
Иран дал ответ по поводу закрытия Ормузского пролива
Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов
Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»
Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.