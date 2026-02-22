В России спрогнозировали раннюю атаку клещей

Аномально снежная зима в России создала идеальные условия для выживания клещей, что, в свою очередь, может привести к их ранней и более активной атаке на людей и животных, предположила врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что большой снежный покров и лесная подстилка стали для них утеплителем.

Если снег сойдет, будет ранний прогрев, возможно, ранняя активизация клещей уже в апреле месяце. Обычно у нас пик активности наблюдается в конце мая — июне. Здесь он может сместиться на начало — середину мая, — рассказала она.

Ранее оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен отметил, что защититься от клещей поможет одежда с длинными рукавами, закрытая обувь и головной убор. По его словам, после отдыха на природе необходимо осматривать тело на наличие этих членистоногих.

До этого садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала, что огороду на балконе может угрожать паутинный клещ. По ее словам, он появляется, если отсутствует проветривание.