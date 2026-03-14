Американцы подняли флаг над Каракасом

Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет, сообщила поверенная в делах США в Венесуэле Лора Догу. Над зданием снова подняли звездно-полосатый флаг, сообщает РИА Новости.

Утром 14 марта 2019 года американский флаг был в последний раз спущен у посольства США в Каракасе. Этим утром, 14 марта 2026 года, в это же время, моя команда и я подняли флаг — ровно через семь лет после его спуска, — заявила она.

Тем временем США официально признали действующее правительство Венесуэлы. По словам Трампа, юридическое признание со стороны Вашингтона было формализовано на этой неделе. При этом США на протяжении нескольких лет не признавали легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время своего первого президентского срока Трамп представлял главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы».

До этого похищенный американцами из Каракаса Мадуро подал судебное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своей персоны. Он указал на нарушение его конституционных прав со стороны американских властей.