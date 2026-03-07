США выдали Венесуэле официальную индульгенцию

США официально признали действующее правительство Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп. Трансляцию его выступления на саммите «Щит Америк» вел YouTube-канал Белого дома. По словам политика, юридическое признание со стороны Вашингтона было формализовано на этой неделе.

Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их, — сообщил Трамп.

США на протяжении нескольких лет не признавали легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время своего первого президентского срока Трамп представлял главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад одурманен своим величием и безнаказанностью, а также «самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира», приведя в пример Гуайдо и экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

Ранее Мадуро подал судебное ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении своей персоны. Он указал на нарушение его конституционных прав со стороны американских властей.