Трамп объявил о создании нового военного альянса Трамп объявил о создании новой военной коалиции для борьбы с наркоторговлей

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для борьбы с наркоторговлей. Трансляцию его выступления на саммите «Щит Америк» вел YouTube-канал Белого дома. Он также заявил о снижении объема перевозки наркотиков по морю на 96%.

Мы ужесточили борьбу с наркотиками, поступающими по воде, — объем наркоторговли по морю снизился на 96%. Мы пытаемся выяснить, кто эти остальные четыре процента, потому что я думаю, что они, должно быть, самые храбрые люди в мире или, может быть, они просто не смотрят телевизор, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Кито провели совместную операцию против наркоторговцев на северо-востоке Эквадора, вблизи границы с Колумбией. В Вашингтоне назвали ее «смертельно опасной операцией», в Эквадоре она получила название «Полное истребление». В ходе боевых действий задействовали вертолеты, самолеты, речные суда и беспилотники. Целью стал тренировочный лагерь колумбийской группировки «Командос де ла Фронтера» (CDF), сформированной из диссидентов FARC.