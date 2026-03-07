Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:27

Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома

Бастрыкин: СК за 15 лет привлек к ответственности более 1,5 млн человек

Следственный комитет РФ за 15 лет работы с момента создания привлек к уголовной ответственности более 1,5 млн человек, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, с 2011 по 2025 год в суды направлено почти 1,5 млн дел, а возмещенный ущерб составил около триллиона рублей, передает пресс-служба Кремля.

Хотел бы начать нашу встречу с доклада о той работе, которую проделал Следственный комитет за 15 лет своего существования. Здесь видно наш результат. За период с 2011 года по 2025 год направлено в суд почти 1,5 млн дел, возмещен ущерб почти на триллион рублей. Привлечены к уголовной ответственности более 1,5 млн лиц, — сказал он.

Также Бастрыкин сообщил, что в 2025 году СК получил согласие на возбуждение дел против 23 судей, а в суды направили порядка 280 уголовных дел против должностных лиц, задействованных в сфере миграции.

