Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК Бастрыкин: СК получил разрешение на возбуждение дел против 23 судей в 2025 году

В 2025 году Следственный комитет России получил согласие на возбуждение дел против 23 судей, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Также в суды направили порядка 280 уголовных дел против должностных лиц, задействованных в сфере миграции.

В Высшую квалификационную коллегию судей РФ направлены представления для уголовного преследования 23 судей, все они рассмотрены и удовлетворены, — заявил Бастрыкин.

Ранее глава СК возбудил уголовное дело в отношении судьи Ухтинского суда в отставке Галины Найдиной. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат.

До этого сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 8 апреля депутата законодательного собрания Кубани Антона Аверьянова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помощнику парламентария избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.