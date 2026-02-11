Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:15

СК возбудил уголовное дело против судьи Ухтинского суда в отставке

Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении экс-судьи Ухтинского суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ухтинского суда в отставке Галины Найдиной, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Волгограде завершено расследование крупного дела о финансовой пирамиде. Уголовное дело по факту хищения около 850 млн рублей направлено в суд для рассмотрения. К ответственности привлечены четыре человека во главе с 69-летней женщиной-организатором.

До этого сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 8 апреля депутата Законодательного собрания Кубани Антона Аверьянова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помощнику парламентария избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Россия
Следственный комитет
Александр Бастрыкин
уголовные дела
судьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры похитили тысячи откровенных снимков моделей
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.