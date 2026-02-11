СК возбудил уголовное дело против судьи Ухтинского суда в отставке Бастрыкин возбудил дело о мошенничестве в отношении экс-судьи Ухтинского суда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ухтинского суда в отставке Галины Найдиной, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Ее подозревают в мошенничестве при получении выплат.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Волгограде завершено расследование крупного дела о финансовой пирамиде. Уголовное дело по факту хищения около 850 млн рублей направлено в суд для рассмотрения. К ответственности привлечены четыре человека во главе с 69-летней женщиной-организатором.

До этого сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 8 апреля депутата Законодательного собрания Кубани Антона Аверьянова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помощнику парламентария избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.