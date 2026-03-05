Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст Эксперт по ИИ Баранова: текст от нейросети обычно содержит много тире

Распознать текст, сгенерированный нейросетью, можно по целому ряду характерных признаков, среди которых неестественная «гладкость» и злоупотребление длинными тире, заявила NEWS.ru предприниматель, эксперт в сфере искусственного интеллекта Ксения Баранова. По ее словам, на 100% отличить работу ИИ от человеческого текста уже невозможно, так как современные модели стали писать слишком хорошо.

На 100% отличить нейросеть от человека нельзя. Модели стали слишком хорошо писать. Люди тоже часто делают это шаблонно, поэтому рабочий подход — это проверка фактов и источников. Первый признак работы ИИ — неестественная «гладкость» текста в сочетании с экспертным тоном. Несмотря на выверенную логическую структуру, внутри встречаются расплывчатые формулировки и связки: «важно отметить», «следует учитывать», «с одной стороны». Кроме того, в них мало конкретики. Злоупотребление длинными тире — природа нейросетей, которые экономят ресурс, избегая более сложной структуры текста. То есть на написание ответов уходит определенное количество токенов, — пояснила Баранова.

По ее словам, нейросеть умеет создавать иллюзию достоверности. Эксперт отметила, что ИИ выдают округленные цифры или названия организаций без указания источников, а это особенно критично для новостных форматов.

В качестве дополнительного признака ИИ в текстах назову однотипные сравнения. Еще один повод уличить автора в использовании нейросетей — правдоподобные, но пустые детали. Искусственный интеллект умеет создавать иллюзию достоверности. ChatGPT работает с «покерфейсом»: уверенно выдает какие-то цифры, исследования, названия организаций, но без конкретного источника. При этом числовые ответы выглядят округленными, а детали между собой вообще не бьются. В новостных и экспертных форматах это особенно критично, — подытожила Баранова.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что профессия программиста не исчезнет в будущем в связи с развитием нейросетей. По его словам, ИИ может реализовать лишь поверхностные задачи. Он отметил, что настоящую революцию в сфере информационных технологий может сделать только человек.