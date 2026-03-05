Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:11

В России могут изменить размер штрафов для самозанятых

Путин поручил проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин распорядился проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых при исполнении гражданско-правовых договоров (ГПХ). Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликовал Кремль.

<…> проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан <…>, — сказано в документе.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил новую версию эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых с 2026 года. Документ собираются внести на рассмотрение в правительство России до конца октября.

До этого руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов рассказал, что налог на профессиональный доход (НПД), который представляет собой специальный режим для самозанятых, должен быть закреплен как постоянно действующий. Он пояснил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 млн.

Владимир Путин
поручения
самозанятые
штрафы
