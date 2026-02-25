В России может появиться новый вид водителей В ОСР предложили выделить в отдельный вид перевозок самозанятых водителей

В России необходимо создать отдельное правовое регулирование для райдхейлинга — перевозок частных лиц на личных автомобилях, которые осуществляются через цифровые платформы, соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направила общественная организация «Объединение самозанятых России». Как пишет РБК, авторы предлагают включить райдхейлинг в Транспортную стратегию России в качестве самостоятельной услуги.

По их мнению, этот вид перевозок должен стоять в одном ряду с такси и каршерингом. В объединении пояснили, что действующий закон о такси ориентирован на профессиональные таксопарки. Он не учитывает особенности работы водителей, которые используют личный транспорт и трудятся на платформенной основе непостоянно.

В организации отметили, что в России сложилась ситуация, при которой миллионы частных водителей фактически выполняют функцию общественного транспорта. По оценкам объединения, их число достигает 5 млн человек. Они помогают компенсировать нехватку автобусов в регионах, выходят на линию в непогоду и обеспечивают связь там, где регулярные маршруты нерентабельны.

В объединении подчеркнули, что райдхейлинг существует в стране уже несколько десятилетий и стал неотъемлемой частью транспортной системы. Такая модель перевозок широко распространена в мире. Повсеместно для нее действуют отдельные правила, которые учитывают специфику платформенной занятости и использование личного транспорта. Правовой статус райдхейлинга в России, по мнению авторов инициативы, может базироваться на законодательстве о платформенной экономике.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с инициативой ограничить сферу действия налогового режима для самозанятых. Соответствующие обращения направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову. По словам парламентария, число самозанятых в стране неуклонно растет и сегодня составляет около 15 млн человек.