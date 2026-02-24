Власти подготовили серьезные изменения для самозанятых

Сферу применения режима для самозанятых необходимо ограничить, с соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, направивший обращения вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову. Он отметил, что количество самозанятых в России продолжает увеличиваться и уже достигло почти 15 млн человек. В связи с этим вопрос о дальнейшей судьбе этого правового режима после окончания эксперимента в 2029 году приобретает особую социально-экономическую важность.

Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т. д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду, — говорится в обращении.

Депутат признает, что режим доказал свою востребованность. Людей привлекает простая регистрация, отсутствие необходимости вести бухгалтерию и автоматические налоговые отчисления. Однако практика выявила и серьезные недостатки.

Так, работодатели нередко злоупотребляют режимом, подменяя полноценные трудовые отношения гражданско-правовыми договорами. Кроме того, сами самозанятые остаются слабо защищенными в социальном плане. Большинство из них фактически не формируют свои пенсионные накопления. Механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с 1 января 2026 года.

Ранее руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов заявил, что режим налога на профессиональный доход, предназначенный для самозанятых граждан, необходимо сделать бессрочным. По его словам, экспериментальный режим, который стартовал в 2019 году, продемонстрировал высокую эффективность.