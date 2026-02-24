Зимняя Олимпиада — 2026
Словакия потребовала от ЕК проинспектировать газопровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» Нефтепровод «Дружба» Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Словакия требует провести инспекцию нефтепровода «Дружба» на Украине, заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, чьи слова приводит информационное агентство TASR. Он обратился к руководству Европейской комиссии. Бланар призвал выяснить, действительно ли трубопровод непригоден для транспортировки нефти.

Мы обратились к еврокомиссару по энергетике [Дану] Йоргенсену с просьбой направить на место инспекционную группу, чтобы установить, настолько ли серьезны повреждения, чтобы поставки нефти прекратились, — сказал дипломат.

Глава ведомства добавил, что Словакии непонятен подход украинской стороны. В частности, в Киеве не поддерживаются связь с Братиславой. Украина также отказывается делиться информацией, несмотря на требование допуска к месту повреждения трубопровода.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения критической ситуации с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба». Однако украинский политик согласен на разговор только после 25 февраля, уточнил глава правительства.

Словакия
Украина
расследования
нефтепроводы
трубопроводы
нефтепровод Дружба
Еврокомиссия
