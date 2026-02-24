Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:27

Раскрыто, что грозит за публикацию видео с поджогами подростками заправок

Депутат Иванов: за публикацию видео с поджогом может грозить до семи лет тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Публикация видеороликов с поджогами, которые совершают подростки на автозаправках, может грозить уголовным наказанием и лишением свободы на срок до семи лет, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, российское законодательство содержит комплекс норм, направленных на борьбу с деструктивным контентом.

В РФ действует комплекс норм, направленных на недопущение распространения деструктивного контента. Публикация видео с поджогами подростками заправок, актами вандализма или любыми противоправными действиями — это прямое нарушение закона, которое может повлечь последствия. Особую опасность представляет квалификация таких публикаций по статье 205.2 УК РФ. Если видеоролик содержит героизацию или одобрение поджога, который может быть квалифицирован как террористический акт, это может повлечь уголовную ответственность за публичное оправдание или пропаганду терроризма. Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы, — пояснил Иванов.

По его словам, многие распространители подобных видео ошибочно полагают, что отсутствие регистрации СМИ снимает с них ответственность. Депутат добавил, что даже если такой контент не содержит прямых призывов к терроризму, но выкладывается ради хайпа и накрутки просмотров, он подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 4 Закона РФ «О СМИ» запрещает использовать любые площадки для распространения материалов, содержащих призывы к терроризму, экстремизму, пропагандирующих насилие и жестокость. За такие нарушения Роскомнадзор выносит предупреждения, а при повторных нарушениях деятельность средств массовой информации может быть прекращена. Многие ошибочно полагают, что если ресурс не зарегистрирован как СМИ, то ответственности можно избежать. Это заблуждение. Статья 13.15 КоАП РФ устанавливает штрафы за распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, — резюмировал Иванов.

Ранее представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

