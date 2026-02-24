Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:32

Гибель двух человек из-за отравления газом обернулась уголовным делом

СК возбудил дело после гибели двух человек из-за отравления газом на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Сахалине двое жителей Охинского района погибли из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Следственным отделом по городу Оха следственного управления СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело <...> (ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности), — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в квартире жилого дома на улице Комсомольской в городе Оха. Тела 48-летнего мужчины и 41-летней женщины обнаружили в одном из помещений. По предварительным данным, причиной смерти стало острое отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево. Тела трех мужчин и двух женщин были обнаружены на улице Юбилейной. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, которое произошло после возгорания в помещении.

