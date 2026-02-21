Следователи возбудили дело после смерти пяти человек под Вологдой

Зимняя Олимпиада — 2026
СК: уголовное дело возбуждено после смерти пяти человек в гараже в Бабаево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
По факту гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Тела трех мужчин и двух женщин были обнаружены на улице Юбилейной.

По информации следствия, погибшими оказались молодые люди 1992, 1993, 2002-го и две девушки 2006 года рождения. Их тела нашли 21 февраля в помещении, которое отапливалось с помощью металлической печи. Дверь гаража была заперта изнутри, что исключает версию о проникновении извне.

Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом, которое произошло после возгорания в помещении. На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы и следователи СК, которые устанавливают точную хронологию событий.

Ранее жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве троих человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе. Женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства, в момент скандала в квартире находились пятеро его собутыльников. После перепалки женщина облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

