«Активность» России переполошила всю Польшу Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине

Варшава привела свои военно-воздушные силы в состояние повышенной готовности. Как сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в социальной сети X, причиной стала якобы активность России, зафиксированная на территории соседней Украины.

Помимо авиации, в полную боевую готовность были приведены наземные подразделения ПВО и средства радиолокационного наблюдения. В командовании подчеркнули, что эти шаги носят «исключительно предупредительный характер».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплатить репарации. По его словам, эти деньги можно было бы направить на развитие вооруженных сил страны. По мнению политика, можно начать процесс с инвестиций из бюджета ФРГ в польскую армию и укрепление восточного фланга НАТО.

До этого стало известно, что Навроцкий наложил вето на законопроект об участии Польши в программе военных кредитов ЕС SAFE. Он уточнил, что принял решение не подписывать закон, позволяющий стране получить средства по данной программе. Мотивы такого решения президент не раскрыл.