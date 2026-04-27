Беру творог и 3 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки

Беру творог, яйца и манку — смешиваю в миске, перекладываю в форму и ставлю в микроволновку. Через 5 минут на столе нежная воздушная запеканка, которая получается такой же вкусной, как из духовки, но в разы быстрее. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или полдника.

Получается обалденная вкуснятина: румяная и пышная запеканка с золотистой корочкой, а внутри — нежная, влажная творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту. Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте манку, тщательно перемешайте до однородности.

Форму для микроволновки смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу. Готовьте в микроволновке при мощности 700–800 Вт 5–7 минут. Дайте запеканке немного остыть, затем переверните на тарелку. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.