Беру творог и 3 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки

Беру творог, яйца и манку — смешиваю в миске, перекладываю в форму и ставлю в микроволновку. Через 5 минут на столе нежная воздушная запеканка, которая получается такой же вкусной, как из духовки, но в разы быстрее. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или полдника.

Получается обалденная вкуснятина: румяная и пышная запеканка с золотистой корочкой, а внутри — нежная, влажная творожная мякоть с ванильным ароматом, которая буквально тает во рту. Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 3 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог разомните вилкой или пробейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте манку, тщательно перемешайте до однородности.

Форму для микроволновки смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу. Готовьте в микроволновке при мощности 700–800 Вт 5–7 минут. Дайте запеканке немного остыть, затем переверните на тарелку. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Пачка творога и ложка корицы — через 30 минут на столе «узелки» с яблоком: мягче бисквита и слаще пирожков
Общество
Пачка творога и ложка корицы — через 30 минут на столе «узелки» с яблоком: мягче бисквита и слаще пирожков
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Общество
Пирог «Брусничный рассвет» — творожный чизкейк без выпечки с ягодной глазурью за 20 минут
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Семья и жизнь
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Нежнее не бывает: 3 рецепта с яблоками и творогом в духовке
Семья и жизнь
Нежнее не бывает: 3 рецепта с яблоками и творогом в духовке
Вместо кетчупа к шашлыку — белый грузинский соус. С аджикой и чесноком, идеален к мясу
Общество
Вместо кетчупа к шашлыку — белый грузинский соус. С аджикой и чесноком, идеален к мясу
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

