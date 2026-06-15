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15 июня 2026 в 17:43

Международный арбитраж поставил точку в 10-летнем споре России и Украины

Международный арбитраж отклонил претензии Украины к РФ по Крыму и Азовскому морю

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Россия одержала победу в международном арбитраже по спору о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, сообщили в МИД России. Кроме того, арбитраж не согласился с требованием Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав страны новых регионов.

Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», — сказано в сообщении.

В публикации сказано, что арбитраж не поддержал попытку Украины добиться признания Керченского пролива международной акваторией, открытой для судов любых государств, включая военные корабли. В решении прописан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Помимо этого, арбитраж отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.

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Керченский пролив
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