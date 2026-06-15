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15 июня 2026 в 17:46

Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост

МИД РФ: арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требование Украины о демонтаже Крымского моста, сообщили в МИД РФ. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре конвенции ООН по морскому праву 1982 года и длился десять лет.

Арбитраж в составе пяти независимых судей вынес единогласное решение, которое завершилось убедительной победой России, отметили в ведомстве. В МИД РФ заявили, что утверждения украинской стороны о якобы препятствовании моста навигации судов признаны необоснованными.

Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России, — сказано в пресс-релизе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над полуостровом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики.

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Гаага
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