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14 июля 2026 в 17:49

Россия уличила Нидерланды в подготовке к крупномасштабному конфликту

Посольство России в Гааге обвинило ЕС и Нидерланды в подготовке к конфликту

Вид на здание посольства РФ в Гааге Вид на здание посольства РФ в Гааге Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Власти Евросоюза и Нидерландов открыто готовятся к крупномасштабному конфликту с Россией, заявили в посольстве РФ в Гааге. Дипломаты призвали королевство осознать, что давление на Москву лишь усиливает нестабильность в Европе, передает ТАСС.

С сожалением отмечаем, что власти Нидерландов и руководство ЕС все чаще делают ставку на конфронтационный подход, раскручивают спираль военной эскалации и открыто готовятся к крупномасштабному столкновению с нашей страной, изобретая в качестве обоснований необходимости ужесточения антироссийской линии новые неправдоподобные поводы, — говорится в сообщении.

В дипмиссии также рассказали, что во время визита в МИД Нидерландов посол России отверг обвинения Запада в причастности к кибератакам. Российская сторона считает подобные заявления необоснованными.

Ранее в посольстве России в Гааге заявили, что Нидерланды игнорируют террористические акты, осуществляемые Киевом с применением их вооружения. Там подчеркнули, что Москве также известно о производстве оружия на территории королевства.

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